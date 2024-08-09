Начальниця звільнила підлеглого через скаргу привида: що сталося

Власниця будинку, показаного у горорі "Закляття", звільнила працівника, посилаючись на звинувачення з потойбічного світу.

Про це повідомляє Target 12.

Фермерський будинок Беррілвілль, також відомий як маєток Старого Арнольда, приваблює міжнародних ентузіастів паранормальних явищ відтоді, як його прославив фільм жахів 2013 року.

Браян Дансеро розповів, що працював у будинку, який відкритий для відвідувачів, доки минулого місяця його несподівано не звільнила нинішня власниця Жаклін Нуньєс. За словами Дансеро, вона сказала йому, що дух Джона Арнольда, який володів будинком разом зі своєю дружиною Абігейл у 1800-х роках, сказав, що Дансеро вкрав близько 3000 доларів. Зі свого боку, Браян заперечував крадіжку.

"Вона сказала: "Джон Арнольд сказав мені, що ти крадеш гроші з каси протягом останніх двох місяців, — розповів Дансеро, продемонструвавши текстові повідомлення про цю розмову. — Я буквально зупинився, і мені довелося виправити її на кшталт: "Джон Арнольд, один з перших власників?"

Також читайте Компанія оскандалилася відмовою кандидатам на роботу на основі знаку зодіаку: хто в чорному списку

Нуньєс, яка сама себе називає медіумом, підтвердила, що звільнила Дансеро і що духи "найвідоміших місць з привидами і активних місць у світі" сказали їй, що він краде. Нуньєс також повідомила, що її поінформували про "інші негідні вчинки попередніх співробітників і навіть пустотливих гостей".

"Немає значення, вірите ви в паранормальне чи ні, — сказала Нуньєс у своїй заяві. — Я і кожна людина має право на досвід, який приносить розуміння і сенс у наше життя, зокрема на отримання інформації або попередження про злих людей і дії. Що стосується Браяна, то мій досвід з ним швидко розвивався, що завершився його звільненням за власним бажанням".

Фільм "Закляття" був створений після того, як Андреа Перрон написала книжку "Дім темряви: Дім світла – правдива історія, том 1". Книжка розповідає про паранормальну активність, з якою вона стикнулася, коли жила в маєтку Арнольд Естейт, яким її родина володіла в 1970-х роках. За словами Перрон, сім'ю переслідувала Вірсавія, дух, який вийшов на волю під час "спіритичного сеансу, що пішов жахливо не так". Але Перрон каже, що паранормальні явища відбувалися постійно.

Також читайте Начальник звільнив підлеглу просто у день її весілля: що він написав

"Це почалося в перший день, коли ми переїхали до будинку, — сказала Перрон в інтерв'ю 12 News 2013 року. — Ми побачили чоловіка, який стояв у їдальні і, здавалося, був зациклений на містері Кеньйоні, який продав цей будинок моїм батькам. Я пройшла повз нього і сказала: "Доброго ранку", але він не відповів".

Дансеро, який працював фельдшером до того, як його найняли до будинку, згадував свої власні паранормальні переживання, як-от голоси, кроки і навіть власний голос, що озивався до нього в підвалі.

"Однією з найдивніших речей було те, що я був сам у підвалі, в коморі, і буквально чув, як мене кличуть з іншого боку підвалу", — сказав він.

В іншому випадку, за словами Дансеро, зачинені двері відчинилися перед ним, коли він йшов до них з оберемком коробок. Дансеро сказав, що цей випадок досі викликає у нього усмішку, і що він обов'язково скаже "дякую". Але Браян сказав, що має серйозні сумніви щодо того, що Джон Арнольд коли-небудь говорив Нуньєс про те, що він був злодієм.

"Я ніколи не чув про таке в жодному місці з привидами, щоб дух переслідував співробітника таким чином", — сказав він.

Також читайте Ніхто не помітив: працівник шість років прогулював роботу та продовжував отримувати зарплату

Дансеро подав скаргу про невиплату заробітної плати до Департаменту праці та навчання штату Айова, вважаючи, що Нуньєс винна йому 9000 доларів за неоплачувану роботу. Державне агентство підтвердило, що отримало скаргу.

Нуньєс заявила, що її бухгалтерські книжки підтверджують звинувачення в крадіжці, показуючи розбіжності між замовленнями товарів і продажами за готівку. Нуньєс також заперечила, що винна Дансеро якісь гроші, заявивши, що він отримав компенсацію, коли "врахував вкрадені гроші як частину своєї компенсації".

Нуньєс заявила, що тепер планує подати скаргу державним службовцям і Беррілвіллю, тому що Дансеро "вчинив подальші кричущі дії, з'явившись у відеороликах YouTube, які обмовляють її, намагаючись завдати шкоди її репутації та бізнесу в Conjuring House".

Дансеро описав весь цей досвід як "жахливий", заявивши, що стрес від цього спричиняє у нього занепокоєння і не дає йому спати ночами.

Нагадаємо, камера зафіксувала "привида", який дивиться на малюка, за місяць після смерті в сім'ї. Тато хлопчика розповів, що це сталося після смерті дідуся дитини.

Читайте також: