Трендові градуйовані стрижки для жінок за 40

Найкращі трендові стрижки для жінок за 40

Градуйована стрижка являє собою сформовану за допомогою філірування багатошарову зачіску. Градуйовані зачіски не висувають особливих вимог до форми обличчя, типу і довжині волосся, тому і має таку популярність.

Переваги градуйованої стрижки

Градуювання можна створювати на волоссі будь-якої довжини, зовнішній вигляд волосся від цього тільки виграє — волосся середньої довжини стане більш об'ємним, жінки з градуйованою стрижкою набудуть романтичного ореолу, а власниці короткого волосся отримають ефектний образ в динаміці

Жінки, які мають густе і довге волосся, за допомогою градуювання «полегшать» свою ношу — завдяки цьому способу маса волосся і їх вага зменшується без шкоди для довжини.

Хвилясте волосся теж не є перешкодою для створення градуйованої стрижки.

Модні зараз незвичайні фарбування прекрасно підкреслять структуру такої стрижки.

Чубчик будь-якої конфігурації відмінно доповнить зачіску.

Головною перевагою стрижки є можливість омолодити свій образ на 5-10 років, що дуже актуально для жінок старше 40 років.

Топові градуйовані стрижки для жінок 40 плюс 2024 року

Градуйовані стрижки з чубчиком мають найбільшу популярність у 2024 році.

Класичне каре з градуюванням з чубчиком

Один з найпопулярніших варіантів у 2024 році, улюблений багатьма жінками 40+. Чубчик дозволяє приховати зморшки на лобі, а градуювання дає бажаний об'єм волоссю. Для цієї стрижки не важко підібрати стильний варіант тонування, блондування або зафарбовування натуральної сивини.

Стрижки для жінок за 40. Каре з градуюванням

Асиметричний боб з чубчиком

Ця градуйована стрижка виглядає дуже стильно та ефектно, і при цьому жіночно. Не бійтеся асиметричного боба на коротку довжину - в даному варіанті пишний і об'ємний чубчик нівелює ефект "чоловічої стрижки".

Стрижки для жінок за 40. Асиметричний боб

Градуйоване каре без чубчика

Найкращий варіант стрижки для жінок старше 40 років, які хочуть мати молодий вигляд. Можна також розглянути разом із градуюванням та асиметричний варіант зачіски.

Стрижки для жінок 40 плюс.Градуйоване каре без чубчика

Градуйований боб без чубчика

Легка у догляді та ефектна у формі стрижка дозволить жінками молодити себе та додати до образу трохи зухвалості.

Градуйований боб без чубчика. Градуйований боб без чубчика

Градуйований каскад без чубчика

Градуйований каскад можна робити на будь-яку довжину волосся, .безпрограшний варіант стрижки – це середній каскад.

Градуйований каскад без чубчика

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