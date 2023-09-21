Стрижки для рідкого та тонкого волосся: що рекомендують експерти

Власниці рідкого волосся часто страждають від того, що їхні зачіски виглядають без об'єму та прилизаними. Для них важливо підібрати оптимальний варіант стрижки, яка створить ілюзію хоч би мінімального об'єму. Правильно підібрана стрижка може приховати тонке волосся та створити об'ємну зачіску.

Через те, що рідке волосся ламке та м'яке, воно погано тримає об'єм. Укладання на такому волоссі, зазвичай, протримається лише у тому випадку, якщо було закріплене засобами з "залізним" рівнем фіксації. Але це лише погіршує ситуацію - у цьому разі і без того ріденьке волосся стане ще рідше.

Найкраща довжина та привальний зріз для тонкого волосся

Для отримання більшого об'єму віддайте перевагу коротшим стрижкам, вони завжди надаватимуть вигляд більш густого та об'ємного волосся. Довге волосся - це гірший варіант із можливих.

Яку б ви не вибрали довжину, обирайте лише рівний крайовий зріз, ніякої роботи ножицями для філіровки. Виключно щільні зрізи без тонких пасм, що вибиваються, і волосків, які зроблять зачіску ще більш рідкою.

Багатошарові стрижки

Вибирайте варіанти багатошарових стрижок. Для їх створення потрібно робити зрізи, змінюючи кут і натягнення пасма. Саме таким чином можна надати об'єм волоссю незалежно від довжини. Візуальний ефект об'єму створюється шляхом пасм різної довжини.

Власниці тонкого волосся можуть вибрати різні варіанти багатошарових зачісок, які потребують мінімального часу на укладання.

Стрижки для рідкого волосся

Будь-яка зачіска з накрученими локонами та завитками також допоможе додати легкості та об'єму волоссю.

Стрижки для рідкого волосся

Французький боб

Б'юті-експертка Ганіма Абдулла для тонкого волосся рекомендує французький боб. Найпомітніша частина волосся у цій стрижці лежить на вилицях, і це надає більше об'єму його нижній частині. Плюси цієї стрижки для рідкого волосся ще й в тому, що вона не вимагає вирівнювання або укладки зі спеціальними засобами, які ще стоншують волосся. Фішка цієї стрижки на тонке волосся в оригінальному чубку, завдяки чому вона та асоціюється з француженками.

Французький боб

Традиційний класичний боб

Ця стрижка надає волоссю густішого і здоровішого вигляду і, на думку експертів, на відміну від сильно текстурованих стрижок, які підкреслюють ламкість і тонкість волосся "є ідеальним вибором для стрижки на всі часи, яка вам ніколи не набридне, на відміну від деяких модніших зачісок. Якщо ви не хочете дуже коротку стрижку, вибирайте довжину на рівні ключиць або близько до них".

Стрижка піксі

На думку експертів за тонкого волосся стрижка піксі може сильно виручити. Ця стрижка надає більшого об'єму спереду та допомагає замаскувати шкіру голови, якщо її видно, що часто буває у власниць тонкого та рідкого волосся.

Стрижка піксі для тонкого волосся

Стрижка з чубчиком

На думку професіоналів, рідке волосся буде мати кращий вигляд, якщо додати чубчик, особливо він буде корисним у разі, якщо волосся навколо передньої лінії росту втратило густоту. Додавши кілька невидимих шарів на маківці, можна домогтися візуального об'єму навіть на прямому тонкому волоссі. Можна використовувати різні варіації чубчика - «шторку», зачесаний набік. Під час його зачісування набік слід використовувати нецентральний проділ, щоб у вас було достатньо волосся з обох боків.

Чубчик для тонкого волосся

Стрижка Аврора

Ця стрижка також може врятувати жінок із рідким волоссям. Характерна особливість стрижки Аврора - це подовжені пасма на потиличній частині та в скроневій зоні та короткі -на верхівці. Переходи шарів чіткі й різкі, верхівка залишається об'ємна, завдяки чому створюється "шапочка".

Стрижка Аврора

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