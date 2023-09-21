Стрижки для редких и тонких волос: что рекомендуют эксперты

Обладательницы редких волос часто страдают от того, что их прически выглядят без объема и прилизаны. Для них важно подобрать оптимальный вариант стрижки, которая создаст иллюзию хотя бы минимального объема. Правильно подобранная стрижка может скрыть тонкие волосы и создать большую прическу.

Из-за того, что редкие волосы ломкие и мягкие, они плохо держат объем. Укладка на таких волосах обычно продержится только в том случае, если была закреплена средствами с "железным" уровнем фиксации. Но это лишь усугубляет ситуацию – в этом случае и без того редкие волосы станут еще реже.

Лучшая длина и привальный срез для тонких волос

Для получения большего объема отдайте предпочтение более коротким стрижкам, они всегда будут придавать вид более густым и объемным волосам. Длинные волосы – это худший вариант из возможных.

Какую бы вы ни выбрали длину, выбирайте только ровный краевой срез, никакой работы ножницами для филировки. Исключительно плотные срезы без выбивающихся тонких прядей и волосков, которые сделают прическу еще более жидкой.

Многослойные стрижки

Выбирайте варианты многослойных стрижек. Для их создания нужно делать срезы, меняя угол и натяжение прядей. Именно таким образом можно придать объем волосам вне зависимости от длины. Визуальный эффект объема создается путем прядей разной длины.

Обладательницы тонких волос могут выбрать разные варианты многослойных причесок, требующих минимального времени на укладку.

Стрижки для редких волос

Любая прическа с накрученными локонами и завитками поможет добавить легкости и объема волос.

Стрижки для редких волос

Французский боб

Бьюти-экспертка Ганима Абдулла для тонких волос рекомендует французский боб. Самая заметная часть волос в этой стрижке лежит на скулах, и это придает больше объема их нижней части. Плюсы этой стрижки для редких волос еще и в том, что она не требует выравнивания или укладки со специальными средствами, которые еще утоньчают волосы. Фишка этой стрижки на тонкие волосы в оригинальной челке, благодаря чему она ассоциируется с француженками.

Французский боб

Традиционный классический боб

Эта стрижка придает волосам более густой и здоровый вид и, по мнению экспертов, в отличие от сильно текстурированных стрижек, подчеркивающих ломкость и тонкость волос "является идеальным выбором для стрижки на все времена, которая вам никогда не надоест, в отличие от некоторых более модных причесок. Если вы не хотите слишком короткую стрижку, выбирайте длину на уровне ключиц или близко к ним.

Стрижка пикси

По мнению экспертов за тонкие волосы стрижка пикси может сильно выручить. Эта стрижка придает больший объем спереди и помогает замаскировать кожу головы, если ее видно, что часто бывает у обладательниц тонких и редких волос.

Стрижка пикси для тонких волос

Стрижка с челкой

По мнению профессионалов, редкие волосы будут выглядеть лучше, если добавить челку, особенно она будет полезна в случае, если волосы вокруг передней линии роста потеряли густоту. Добавив несколько невидимых слоев на макушке, можно добиться визуального объема даже на прямых тонких волосах. Можно использовать различные вариации челки – челка «шторка», челка, зачесанная набок. При зачесывании челки набок следует использовать нецентральный пробор, чтобы у вас было достаточно волос с обеих сторон.

Челка для тонких волос

Стрижка Аврора

Эта стрижка также может спасти женщин с редкими волосами. Характерная особенность стрижки Аврора – это удлиненные пряди на затылочной части и в височной области и короткие на верхушке. Переходы слоев четкие и резкие, верхушка остается объемной, благодаря чему создается "шапочка".

Стрижка Аврора

Читайте также: