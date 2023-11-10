Рождественская звезда пуансеттия: как сохранить любимый домашний цветок на долгие годы

Пуансеттия очень популярна зимой, благодаря ее темно-зеленым листьям и большим ярко-красными прицветникам(листьями вокруг цветов). Ничто так не создает рождественское настроение, как пуансеттия, которую также называют Рождественской звездой, по крайней мере, в мире растений

Многие из нас скоро будут покупать пуансеттию, чтобы принести ее в свой дом или подарить кому-нибудь на Рождество и Новый год. Но этот цветок может радовать вас не только в новогодние праздники. Эксперт поделился с Еxpress.co.uk советами о том, как ухаживать за этими рождественскими растениями.

Какими бы красивыми ни были пуансеттии, их сложно содержать. Они чувствительны к колебаниям температуры и быстро начнут увядать, если их держать в холодном помещении или на сквозняке.

При покупке следует искать те, которые хранятся в помещении, поскольку, если они выставлены на открытом воздухе при температуре ниже 13C, они, скорее всего, быстро завянут. По мнению эксперта, даже быстрой прогулки от магазина до машины достаточно, чтобы навредить растению, если на улице слишком холодно.

Рождественская звезда пуансеттия / Фото: Credits

Если вы планируете сохранить свой вазон до следующего Рождества, вам нужно знать следующее:

в январе или феврале пуансеттии естественным образом сбрасывают листья;

пуансеттии также любят много яркого дневного света;

обрезайте растение, чтобы стимулировать боковой рост;

очень важно избегать сквозняков и батарей отопления;

поливайте Рождественскую звезду только тогда, когда верхний слой почвы станет сухим, но не позволяйте ему полностью высохнуть;

пожелтение или коричневый цвет листьев, а также в тяжелых случаях увядание указывает на чрезмерный полив;

опрыскивание растений может помочь повысить уровень влажности, а также предотвратить чрезмерный полив.

Если вашей пуансеттии удалось пережить рождественские каникулы, ее шансы на дальнейшее процветание увеличиваются.

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