В Одесской области подорвали противокорабельную мину – видео

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили очередную мину из моря.
В Одесской области была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую море вынесло на побережье. Военно-Морские Силы уничтожили опасную находку.
Видео показали в Telegram-канале ВМС.
Так, действиями одного из подразделений мина была оперативно обезврежена на месте путем контролируемого подрыва.
Военные напомнили, что побережье и прибрежные воды Черного моря остаются достаточно опасной зоной, именно из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде.
"В случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, прикасаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничьте доступ в опасную зону и сообщите соответствующие службы", — предупреждают гражданских.
Напомним, в конце октября у берегов Румынии на мине подорвался нефтяной танкер.
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