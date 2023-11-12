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В Одесской области подорвали противокорабельную мину – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Одесской области подорвали противокорабельную мину – видео

Момент подрыва мины на побережье Одесщины/Фото: скриншот

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили очередную мину из моря.

В Одесской области была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую море вынесло на побережье. Военно-Морские Силы уничтожили опасную находку.

Видео показали в Telegram-канале ВМС.

Так, действиями одного из подразделений мина была оперативно обезврежена на месте путем контролируемого подрыва.

Военные напомнили, что побережье и прибрежные воды Черного моря остаются достаточно опасной зоной, именно из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде.

"В случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, прикасаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничьте доступ в опасную зону и сообщите соответствующие службы", — предупреждают гражданских.

Напомним, в конце октября у берегов Румынии на мине подорвался нефтяной танкер.

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В Одесской области подорвали противокорабельную мину

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Дата публикации
Просмотры
332
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