"РФ может перерабатывать зенитные ракеты C-400": эксперт об одиночном ударе оккупантов РФ по Киеву

Враг продолжает наносить атаки по всей Украине, в частности по столице.

Страна-агрессорка РФ может перерабатывать зенитные ракеты C-400 в баллистические, увеличивая их дальность. Вероятную, такую же враг мог запустить по Киеву во время атаки утром 11 ноября.

Соответствующее мнение высказал военный эксперт Алексей Гетьман в эфире телемарафона.

Он предполагает, что Россия могла попытаться устроить одиночный удар по украинской столице.

"Вполне возможно, что во время последней атаки по Киеву запускали именно такую ракету. Почему одна ракета полетела? Потому что они могли ее испытывать. Ведь понимали, что одной ракетой ничего бы не достигли", — отметил он.

Гетман заметил, что оккупанты ранее уже переработали зенитные ракеты С-300 под баллистические, для чего, на самом деле, нужно провести не такие уж значительные усовершенствования.

"Такие же модификации они, вероятно, пытаются сделать и из С-400, стремясь, чтобы ракета летела на расстояние более 400 к", – резюмировал эксперт.

Что известно об атаке на Киев

Утром 11 ноября Россия пыталась ударить по Киеву баллистической ракетой, однако ЗРК Patriot сбил враждебную цель.

В Киевской области в результате ракетной атаки российских войск утром 11 ноября повреждения получили 18 частных жилых домов.

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