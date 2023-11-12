В США во время аварийной посадки самолет врезался в автомобиль: видео

В американском городе Мак-Кинни (штат Техас) легкий одномоторный самолет Lancair IV-P выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранил забор аэропорта и врезался в автомобиль.

Об этом сообщает Fox4 News.

Это происшествие случилось в субботу, 11 ноября, в аэропорту Aero Country.

В пожарно-спасательной службе сообщили, что самолет пролетел около 600 км из города Мидленда и пытался совершить аварийную посадку в местном аэропорту.

После необычного ДТП трем людям пришлось оказывать медицинскую помощь, одного пострадавшего в аварии с незначительными повреждениями госпитализировали.

Больше подробностей не сообщается, поскольку власти продолжают расследование.

В США во время аварийной посадки самолет врезался в автомобиль

Напомним, на этой неделе во время тренировок самолет военно-воздушных сил США попал в аварию и разбился над восточной частью Средиземного моря.

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