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У США під час аварійної посадки літак врізався в автомобіль: відео

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У США під час аварійної посадки літак врізався в автомобіль: відео

У місті Мак-Кінні літак потрапив у ДТП під час посадки / Фото: скриншот з відео

Після незвичайного ДТП трьом людям довелося надавати медичну допомогу.

В американському місті Мак-Кінні (штат Техас) легкий одномоторний літак Lancair IV-P виїхав за межі злітно-посадкової смуги, протаранив огорожу аеропорту і врізався в автомобіль. 

Про це повідомляє Fox4 News.

Цей випадок стався в суботу, 11 листопада в аеропорту Aero Country.

У пожежно-рятувальній службі поінформували, що літак пролетів близько 600 км з міста Мідленда та намагався здійснити аварійну посадку в місцевому аеропорту. 

Після незвичайного ДТП трьом людям довелося надавати медичну допомогу, одного постраждалого в аварії з незначними пошкодженнями госпіталізували.

Більше подробиць не повідомляється, оскільки влада продовжує розслідування.

У США під час аварійної посадки літак врізався в автомобіль

У США під час аварійної посадки літак врізався в автомобіль

Нагадаємо, цього тижня під час тренувань літак військово-повітряних сил США потрапив у аварію та розбився над східною частиною Середземного моря.

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Дата публікації
Перегляди
199
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