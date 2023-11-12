Аліна Гросу в бюстгальтері похизувалася пласким та підтягнутим животиком

Українська співачка Аліна Гросу потішила підписників доволі пікантним контентом.

В Instagram-stories виконавиця опублікувала кадри, на яких постала у відвертому образі. Знаменитість показалася в обтислих штанях та чорному бюстгальтері. До слова, Аліна Гросу похизувалася пласким та підтягнутим животиком, а також продемонструвала свою струнку фігуру. Співачка зазначила, що відповідні кадри вона ще й зробила після того, як наїлася піци та картоплі.

"Це дуже незаконно? Хто знає, куди звернутись?" – пожартувала Аліна.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Тим часом прихильники виконавиці просто засипали її компліментами. Вони відповідали на сторіз та зазначили, що артистка має неабияк струнку фігуру.

Нагадаємо, днями співачка Анна Трінчер неабияк розбурхала уяву шанувальників. Виконавиця поїхала на відпочинок на екзотичні острови та опублікувала звідти відвертий контент. До слова, артистка в купальнику посвітила пружними сідницями та пишним бюстом.

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