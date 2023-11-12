45-річний Олег Іваниця учетверте став батьком

Колишній учасник "Дизель Шоу", український актор Олег Іваниця учетверте став батьком.

Про це артист розповів в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці". В актора народився син. Вони з дружиною Ланою дали йому ім'я Орест.

"У мене є троє дітей, які кровні, і донька Лани – Анітка – теж моя дитинка. Сумарно четверо. Оресту зараз два місяці. Це прекрасно, коли ти бачиш, як формується людинка. Спочатку просто жодної реакції, потім вона тебе вже помічає, потім у неї з'являється прототип усмішки на обличчі. Це прекрасно", - зізнався артист.

Олег Іваниця / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

До речі, Іваниця планував, що буде присутнім на пологах та підтримуватиме дружину. Однак актор, який служить в лавах ЗСУ, не був впевнений, що йому дадуть відпустку. Вже ж таки артиста відпустило командування, однак він на 10 хвилин запізнився.

"На пологи Ореста не встиг. Я приїхав через 10 хвилин після того, як він народився. Ми тоді були на сході. Я розумію, що звідти немає відпусток. Народження дитини то входило в перелік варіантів, коли тебе можуть відпустити, то ні. Ми на сході, Лана пише, що вже поїхала до пологового. Командування пішло на зустріч, мені дали відпустку. Я приїжджаю, заходжу і бачу вже дитинча лежить на животі в Лани", - поділився актор.

Олег Іваниця / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Зазначимо, Олег Іваниця має двох дітей від попереднього шлюбу – доньку Ольгу та сина Остапа. Сина Ореста акторові народила друга дружина Лана. Також артист виховує доньку своєї коханої Аніту.

Нагадаємо, з другою дружиною Ланою Олег Іваниця одружився під час війни. Раніше актор розповідав, як освідчувався та яким було їхнє весілля.

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