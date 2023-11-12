45-летний Олег Иваница в четвертый раз стал отцом

Бывший участник "Дизель Шоу", украинский актер Олег Иваница в четвертый раз стал отцом.

Об этом артист рассказал в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці". У актера родился сын. Они с женой Ланой дали ему имя Орест.

"У меня есть трое детей, которые кровные, и дочь Ланы – Анитка – тоже мой ребенок. Суммарно четверо. Оресту сейчас два месяца. Это прекрасно, когда ты видишь, как формируется человек. Сначала просто никакой реакции, потом он тебя уже замечает, потом у него появляется прототип улыбки на лице. Это прекрасно", – признался артист.

Олег Иваница / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Кстати, Иваница планировал, что будет присутствовать на родах и будет поддерживать жену. Однако актер, который служит в рядах ВСУ, не был уверен, что ему дадут отпуск. Все же артиста отпустило командование, однако он на 10 минут опоздал.

"На роды Ореста не успел. Я приехал через 10 минут после того, как он родился. Мы тогда были на востоке. Я понимаю, что оттуда нет отпусков. Рождение ребенка то входило в перечень вариантов, когда тебя могут отпустить, то нет. Мы на востоке, Лана пишет, что уже уехала в роддом. Командование пошло на встречу, мне дали отпуск. Я приезжаю, захожу и вижу уже детеноночек лежит на животе у Ланы", — поделился актер.

Олег Иваница / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Отметим, у Олега Иваницы двое детей от предыдущего брака – дочь Ольга и сын Остап. Сына Ореста актеру родила вторая жена Лана. Также артист воспитывает дочь своей возлюбленной Аниту.

Напомним, на второй жене Лане Олег Иваница женился во время войны. Раньше актер рассказывал, как делал предложение и какой была их свадьба.

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