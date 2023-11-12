США витратили 96% грошей, виділених Україні: що буде далі

У США заявили, що 96% коштів, виділених Україні, вже вичерпано. Загалом Вашингтон виділив Києву понад 60 мільярдів доларів допомоги.

Сполучені Штати Америки витратили 96% коштів від загальної суми, наданої Україні з початку війни. Йдеться і про військову, і про гуманітарну та економічну допомогу.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

"Якщо рахувати від загальної суми коштів, які були надані Україні з початку війни, а це понад 60 мільярдів доларів, і це не тільки допомога у сфері безпеки, це також і економічна, фінансова та гуманітарна допомога – ми використали приблизно 96% того, що залишилося", – сказав він.

За словами чиновника, у Пентагоні залишилося близько 1,1 мільярда доларів для допомоги Україні. У зв'язку з цим Кірбі закликав Конгрес США схвалити запит на додаткову допомогу Києву.

Він додав, що у США впевнені, що українські військові зможуть відвоювати у російських окупантів захоплені території. Вашингтон не має жодних сумнівів у тому, що захисники продовжуватимуть досягати успіху на полі бою.

Нагадаємо, Спікер палати представників Майк Джонсон запропонував план бюджету США без допомоги Україні. Крім того, він виключає кошти для Ізраїлю та Тайваню. Така позиція обумовлена тим, що у Штатах остерігаються можливого шатдауну.

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