“Хезболла” обстріляла протитанковими ракетами північ Ізраїлю

Удару з території Лівану було завдано під час ремонтних робіт на лініях електропостачання.

У неділю, 12 листопада, ліванське угруповання "Хезболла", яке є союзником ХАМАС, атакувало Ізраїль протитанковими ракетами. Кілька мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє The Times of Israel.

У результат обстрілу було вражено декілька транспортних засобів поблизу північної громади Довєва, неподалік від кордону з Ліваном. Є постраждалі серед мирних жителів. Речник ізраїльської служби швидкої допомоги повідомив, що одна людина перебуває у важкому стані, ще 3-5 отримали легші поранення.

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Деякі з жертв були співробітниками Ізраїльської електричної корпорації, які прибули для ремонту ліній електропередач, пошкоджених попередньою атакою з Лівану.

Ліванське шиїтське угруповання "Хезболла" взяло на себе відповідальність за атаку, заявивши, що удару було завдано по солдатах, які встановлювали обладнання для спостереження.

Лідер “Хезболли” Гасан Насралла напередодні оголосив, що відкритий фронт на півночі Ізраїлю залишатиметься активним.

Нагадаємо, у суботу, 11 листопада, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант попередив, що Бейрут може спіткати та ж доля, що й Газу, якщо “Хезболла” втягне Ліван у війну, яку його країна веде проти ХАМАСу.

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