Ізраїль уточнив кількість жертв теракту ХАМАСe

Представник міністерства закордонних справ Ізраїлю заявив, що кількість загиблих у результаті атаки ХАМАСу 7 жовтня 2023 року на півдні Ізраїлю була переглянута приблизно до 1200 з попередньої оцінки уряду в 1400.

Про це пише Reuters.

"Близько 1200 є офіційною кількістю жертв різанини 7 жовтня", - сказав речник Ліор Хаят у письмовій заяві.

Хаят сказав, що цифра була оновлена/ Причину перегляду він не вказав.

Кількість загиблих, яка включає іноземців, "не є остаточною цифрою. Це є оновлена оцінка. Вона може змінитися, коли ідентифікують усі тіла", - резюмував Хаят.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль вперше оголосив гуманітарну паузу в Газі.

Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектора Гази.

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