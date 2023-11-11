МВФ очікує зростання українського ВВП: подробиці

МВФ очікує зростання ВВП до 4,5% до кінця нинішнього року.

Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ про досягнення домовленості на експертному рівні щодо другого перегляду програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF, - пише Укрінформ.

«Українська економіка продовжує демонструвати надзвичайну стійкість та подальші ознаки стабілізації. Останній розвиток в економічній сфері вказує на більш потужне, ніж очікувалося, відновлення економіки у 2023 році та значне зниження інфляції на тлі потужних резервів і стабільного валютного ринку», - йдеться в повідомленні.

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МВФ покращив прогнози зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5%. Лише минулого місяця в Огляді світової економіки (WEO) фонд прогнозував цей показник на рівні 2%, а в заявах на рівні керівництва МВФ лунали оцінки в діапазоні від 1% до 3% за підсумками нинішнього року.

Але очікується 2024 році зростання знизиться до 3-4%. До того ж в умовах продовження війни ризики погіршення прогнозу залишаються надзвичайно високими.

Також МВФ відзначив кроки НБУ щодо повернення до гнучкішого курсу національної валюти.

«Недавній перехід НБУ до керованої гнучкості обмінного курсу відповідно до його Стратегії пройшов успішно. Це бажаний крок до відновлення довоєнної системи монетарної політики, який допомагає посилити стійкість економіки до зовнішніх шоків», - резюмували у Фонді.

До слова, 6 листопада місія МВФ почала обговорення з представниками української влади заходів щодо другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Анонсувалося, що обговорюватиметься стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань.

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