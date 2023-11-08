МВФ попередив про ризик для економіки України через тривалу та інтенсивну війну

Поки що дефіцит українського бюджету фінансується переважно за рахунок зовнішньої фінансової підтримки.

За оцінками МВФ, тривалість та інтенсивність війни в Україні становлять значний ризик для економічних перспектив держави.

Про це йдеться в регіональному економічному прогнозі МВФ для Європи, опублікованому 8 листопада.

Вплив війни на економіку України

У повідомленні вказано, що економіка України 2023 року продовжує відновлюватися на тлі атак по інфраструктурі, що тривають. Зростання економіки може сягнути 3,2% 2024 року і 6,5% – 2025 року. Водночас зазначається, що тривалість та інтенсивність війни становлять значний ризик для економічних перспектив.

"Середньострокові перспективи залежать від результату війни, масштабів витрат на реконструкцію, повернення мігрантів, структурних реформ і перспектив вступу до ЄС", – йдеться у прогнозі МВФ.

Там також пояснили, відновлення української економіки пояснюється підвищенням стійкості фірм і домогосподарств під час війни. Цьому сприяло відновлення внутрішнього попиту та покращення споживчих і ділових настроїв.

В якому стані українська економіка зараз

У МВФ вказали, що валютний ринок залишався загалом стабільним, а сприяла цьому значна міжнародна фінансова підтримка. Міжнародні резерви України перевершили очікування завдяки кращому, ніж очікувалося, балансу поточного рахунку та зниженню відтоку іноземної валюти. Частково це відображає кращий баланс поточного рахунку, ніж очікувалося.

Також повідомляється, що контроль за рухом капіталу допоміг стримати відтік за фінансовими рахунками. Окрім того, зміцнити сильну позицію держави за міжнародними резервами допомогли приплив прямих іноземних інвестицій (близько 2 млрд дол. від початку року) і нижчий від очікуваного відтік іноземної валюти з банківської системи.

Дефіцит бюджету України

Водночас у МВФ звернули увагу на збільшення дефіциту українського бюджету у порівнянні з 2022 роком у зв’язку зі швидким зростанням витрат над доходами. Зростання витрат було зумовлене переважно витратами, пов'язаними з обороною, а податкові надходження отримали вигоду від відновлення економіки. Дефіцит українського бюджету надалі фінансується переважно за рахунок зовнішньої фінансової підтримки.

Допомога від МВФ

В МВФ нагадали, що наприкінці червня 2023 року фонд затвердив перший перегляд чотирирічної програми розширеного фінансування EFF і виділив Україні близько 890 млн другого траншу.

"Необхідний стійкий імпульс реформ, зокрема у сфері управління та боротьби з корупцією. В умовах зростального тиску на видатки вирішальне значення матиме розробка і виконання бюджету на 2024 рік, відповідна бюджетна і боргова стійкість", – наголошується в заяві МВФ.

До слова, 6 листопада місія МВФ почала обговорення з представниками української влади заходів щодо другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Анонсувалося, що обговорюватиметься стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань.

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