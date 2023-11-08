У Конгресі США схвалили проект передачі Україні активів РФ

Двопартійний законопроєкт унеможливить повернення конфіскованих активів назад Росії, поки вона не виплатить компенсацію Україні.

Комітет із закордонних справ палати представників Конгресу США підтримав більшістю голосів двопартійний законопроєкт про використання російських активів для допомоги Україні.

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Під час засідання комітет схвалив законопроєкт із результатом 40 голосів "за" та два "проти".

"Уповноважити державного секретаря надавати додаткову допомогу Україні, а також для інших цілей, використовуючи активи, конфісковані у Центрального банку російської федерації та інші суверенні активи російської федерації", - йдеться в документі.

Конгресмен від Республіканської партії Майя Маккол, який виніс документ на розгляд, заявив, що законопроєкт вимагає від адміністрації президента США Джо Байдена передати Україні заморожені суверенні активи країни-агресора.

"Настав час, щоб Росія розплачувалася за війну, яку вона розпочала", - вважає Маккол.

Документ передбачає, що держсекретар спільно з Агентством США з міжнародного розвитку протягом 180 днів після набрання чинності законом має надати відповідним комітетам Конгресу "оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарної допомоги".

Законопроєкт передбачає, що конфісковані кошти акумулюються у спеціальному Фонді підтримки України, а "у разі потреби право власності та дохід від конфіскованих російських суверенних активів переходять до уряду Сполучених Штатів".

Крім того, Маккол під час слухань заявив, що законопроєкт унеможливить повернення конфіскованих активів назад Росії, поки вона не виплатить компенсацію Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть передати Україні $300 млрд заморожених активів РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що Бельгія першою у світі оголосила про те, що спрямує на підтримку Україні 1 мільярд 700 тисяч євро, конфіскованих. у РФ.

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