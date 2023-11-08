Астрологічний прогноз на 8 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто ставати до нових справ, та й взагалі активність треба угамувати – велика ймовірність наробити помилок, які потім довго доведеться виправляти. Ухвалюючи важливі рішення, необхідно довіритися своїй інтуїції – вона матиме правильну відповідь на будь-яке запитання.

Символ дня: Морська мушля.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: зелений, малахітовий, смарагдовий, нефритовий.

Щасливі камені дня: тигрове око, котяче око.

За яку частину тіла відповідає: коліна.

Хвороби дня: необхідно бути обережними у всьому, що стосується органів слуху – не застуджувати і не проколювати вуха, робити пірсинг. Вразливими також можуть бути очі та колінні суглоби.

Харчування дня: можна голодувати, постувати та сідати на дієту.

Стрижка дня: від стрижки цього дня краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна гадати на картах Таро – вони дадуть відповідь на багато запитань.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, щоправда, розповідають вони не так про завтрашній день, як про сьогоднішній, зате не вимагають розшифрування – їхні символи прості та зрозумілі.

Табу дня: необхідно виявляти обережність у стосунках із водою – краще не підходити до краю водойм.

Цитата дня: «Не можна прожити життя, не зазнавши невдачі хоч у чомусь. А якщо ви живете обережно, постійно боячись провалу, ви зазнаєте невдачі за умовчуванням» (Джоан Роулінг).

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