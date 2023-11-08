Астрологический прогноз на 8 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит приступать к новым делам, да и вообще активность нужно поумерить – велика вероятность наделать ошибок, которые затем долго придется исправлять. Принимая важные решения, необходимо довериться своей интуиции – у нее будет правильный ответ на любой вопрос.

Символ дня: морская раковина.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный, нефритовый.

Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: колени.

Болезни дня: необходимо соблюдать осторожность во всем, что касается органов слуха: не простужать и не прокалывать уши, не делать пирсинг. Уязвимыми также могут быть глаза и коленные суставы.

Питание дня: можно голодать, поститься и садиться на диету.

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро – они дадут ответ на многие вопросы.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, правда, рассказывают они не столько о завтрашнем, сколько о сегодняшнем дне, зато не требуют расшифровки – их символы просты и понятны.

Табу дня: необходимо проявлять осторожность в отношениях с водой – лучше не подходить к краю водоемов.

Цитата дня: "Нельзя прожить жизнь, не потерпев неудачу хоть в чем-то. А если вы живете осторожно, постоянно боясь провала, вы терпите неудачу по умолчанию" (Джоан Роулинг).

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