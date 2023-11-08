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Астрологический прогноз на 8 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Астрологический прогноз на 8 ноября

Морская Раковина - символ дня / Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит приступать к новым делам, да и вообще активность нужно поумерить – велика вероятность наделать ошибок, которые затем долго придется исправлять. Принимая важные решения, необходимо довериться своей интуиции – у нее будет правильный ответ на любой вопрос. 

Символ дня: морская раковина. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный, нефритовый. 

Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз. 

За какую часть тела отвечает: колени. 

Болезни дня: необходимо соблюдать осторожность во всем, что касается органов слуха: не простужать и не прокалывать уши, не делать пирсинг. Уязвимыми также могут быть глаза и коленные суставы. 

Питание дня: можно голодать, поститься и садиться на диету. 

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро – они дадут ответ на многие вопросы. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, правда, рассказывают они не столько о завтрашнем, сколько о сегодняшнем дне, зато не требуют расшифровки – их символы просты и понятны. 

Табу дня: необходимо проявлять осторожность в отношениях с водой – лучше не подходить к краю водоемов. 

Цитата дня: "Нельзя прожить жизнь, не потерпев неудачу хоть в чем-то. А если вы живете осторожно, постоянно боясь провала, вы терпите неудачу по умолчанию" (Джоан Роулинг). 

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Дата публикации
Просмотры
111
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