Є спосіб: як США можуть передати Україні заморожені активи РФ

США можуть передати Україні $300 млрд заморожених активів РФ. У цьому випадку може діяти правило: проти держави, яка порушує міжнародне право, може не діяти принцип недоторканності активів.

Про пише журналіст Брет Стівенс для The New York Times.

Заморожені активи РФ у понад два рази перевищують суму витрат США на Україну, включно з військовою допомогою.

Як пише журналіст, згідно із дослідженням, провідним автором якого є професор Гарварда Ларрі Трайб, йдеться, що президент США відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) має право передати заморожені активи РФ Україні.

У дослідженні Трайба зазначається, що в міжнародному праві існує добре встановлена доктрина "контрзаходів", тобто дій, які в іншому разі можуть порушувати міжнародне право, але є законними, "оскільки дії вживаються проти іншої держави за міжнародно-протиправну дію". Принцип простий: порушники міжнародного права не мають права вето на покарання за свої порушення.

Путіна визнано військовим злочинцем, а Росію – агресоркою. У цьому випадку просто розморозити та повернути активи Росії було б дивним рішенням. Гроші мають бути витрачені на відновлення України, проте, якщо їх передати зараз, це також може прискорити перемогу України, йдеться у матеріалі.

"IEEPA прямо заявляє, що президент може "розслідувати", "блокувати", "регулювати", "направляти і примушувати", "анулювати", та "запобігати або забороняти" передачу власності", – йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, в Європі хочуть конфіскувати російські активи для відбудови України – яка країна може стати першою.

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