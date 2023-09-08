В Європі хочуть конфіскувати російські активи для відбудови України: яка країна може стати першою

Першою країною може стати Естонія. Ініціатива щодо конфіскованого майна росіян розробляється в країні з грудня минулого року.

В Естонії влада планує першою в ЄС легалізувати конфіскацію пов'язаних із Кремлем активів для відбудови України.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

За його словами, уряд країни планує ухвалити законопроєкт та за два тижні передати його на голосування до парламенту.

Ініціатива щодо конфіскованого майна росіян розробляється в Естонії з грудня минулого року. Вона може вплинути на фінансові активи російського бізнесу в країні, що перебувають під санкціями ЄС. Йдеться про близько 37 мільйонів доларів.

Передбачається, що міжнародний реєстр збитків України буде використовуватися як основа для експропріації санкційних активів.

Нагадаємо, що у Британії оцінили наслідки російських атак по портах та елеваторах України.

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