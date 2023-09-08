У Британії оцінили наслідки російських атак по портах та елеваторах України

Удари РФ від липня 2023 року по портах та елеваторах України пошкодили або цілковито зруйнували щонайменше 26 об’єктів цивільної портової інфраструктури, складів, силосів та елеваторів. Це зменшило експортні спроможності України приблизно на третину.

Про це заявив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак, передає Bloomberg.

Як зазначили у британському уряді, таких обсягів зерна було би достатньо для забезпечення продовольчих потреб близько 1 млн людей протягом всього року, зазначає Лондон.

"Британія здійснює спостережно-розвідувальні польоти у Чорному морі з метою "стримати Росію від протиправних ударів по цивільних суднах, що транспортують зерно", - мовиться у повідомленні.

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Також Сунак наголосив, що скористається "будь-якою нагодою" на саміті G20, щоб донести до глави МЗС Росії Сергєя Лаврова, що розв’язана Росією війна завдає великих проблем у всьому світі.

Додамо, міністр оборони Ангел Тілвар засудив новий напад Росії на український порт на Дунаї у безпосередній близькості від румунської території. При цьому він додав, що загрози для Румунії створено не було.

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