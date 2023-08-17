У США відреагували на удар росіян по порту Одещини

Такі дії Москви ще більше загострюють глобальну світову продовольчу кризу.

У Сполучених Штатах Америки засудили атаки РФ на українську зернову інфраструктуру. Вашингтон закликає Москву негайно повернутися до Чорноморської зернової ініціативи.

Про це на брифінгу сказав заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель.

"Сполучені Штати засуджують атаки Росії на українську зернову інфраструктуру і закликають РФ негайно повернутися до Чорноморської зернової ініціативи", - сказав він.

Патель наголосив, що під час чергової атаки дронами було пошкоджено склади і зерносховища в українському порту на Дунаї поблизу румунського кордону. А все це відбувається, додає представник Держдепу, "на додачу до попередніх російських атак на українську портову інфраструктуру в Одесі, Рені та Ізмаїлі".

За словами Пателя, ескалація демонструє, що РФ продовжує перешкоджати тому, щоб зерно й харчові продукти потрапляли до тих країн, які цього потребують. Ба більше - обстріли портової інфраструктури вже знищили сотні тисяч тонн зерна, які мали надійти на світові ринки.

"Це неприйнятно. Путін просто не дбає про глобальну продовольчу безпеку. Такі дії Кремля негативно впливають на українських фермерів і всіх тих, хто в усьому світі найбільш вразливий до продовольчої небезпеки", - заявив Патель.

Він зазначив, що такі дії Російської Федерації ще більше загострюють глобальну світову продовольчу кризу та утримують високі ціни на харчі.

"Ці атаки відбуваються на додаток до втрати чверті орних земель України, життєво важливої світової житниці, внаслідок незаконної війни Росії. Контраст тут досить різкий. Українці надихають світ, тоді як Росія морить його голодом, використовуючи їжу як зброю", - зауважує представник Держдепу.

Як повідомлялося, вночі проти 16 серпня росіяни вдарили дронами по Одещині. Сталося влучання по одному з портів Дунаю. Минулося без жертв.

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