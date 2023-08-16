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Атака по портах Одещини: румунські моряки зняли момент вибуху (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Час на прочитання
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Атака по портах Одещини: румунські моряки зняли момент вибуху (відео)

Атака Росії по портах Одеської області 16 серпня. ФОТО: скрин/Observatornews

Вибухи пролунали всього за кілька кілометрів від румунського міста.

У Мережі з'явилося відео із кадрами російської атаки по портах "Рені" та "Ізмаїль", що розташовані на кордоні з Румунією.

Кадри атаки зняли нібито румунські моряки, які саме в момент ударів пливли річкою Дунай, публікує відео Antena Observator.

На знімках, зроблених лише кілька годин тому, видно серію вибухів у Рені, розташованому всього за кілька кілометрів від румунського міста Галаца.

Як пише видання, ті, хто перебував неподалік, стверджують, що чули кілька вибухів, як працювала система протиповітряної оборони. Вона стріляли по двох портах Одеської області. 

Нагадаємо, вночі проти середи, 16 серпня, російські окупанти завдали ударів безпілотниками по порту в Одеській області.

Румунські моряки зняли на відео момент атаки РФ по портах Одещини 

Румунські моряки зняли на відео момент атаки РФ по портах Одещини 

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Дата публікації
Перегляди
2990
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