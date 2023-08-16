Винищувач знищив три безпілотники РФ на Харківщині

У середу, 16 серпня, в Харківській області знищили три російські безпілотники типу Shahed-136.

Про це повідомило Повітряне командування Схід.

"3 БПЛА типу Shahed-136 знищено вранці 16.08.2023 винищувачем та підрозділами Повітряне командування "Схід" в Харківській області", - йдеться у повідомленні.

До слова, зранку під час повітряної тривоги ПС повідомили, що група дронів російської армії прямує до Харкова. Місцева ОВА зауважила, що безпілотники зафіксували в Харківському районі. Мешканців регіону просили перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, зранку була оголошено повітряна тривога. В областях була загроза атаки безпілотниками.

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