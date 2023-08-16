Истребитель уничтожил три беспилотника РФ в Харьковской области

В среду, 16 августа, в Харьковской области уничтожили три российских беспилотника типа Shahed-136.

Об этом сообщило Воздушное командование Восток.

"3 БПЛА типа Shahed-136 уничтожены утром 16.08.2023 истребителем и подразделениями Воздушное командование "Схид" в Харьковской области", — говорится в сообщении.

К слову, утром во время воздушной тревоги ПС сообщили, что группа дронов российской армии направляется в Харьков. Местная ОВА отметила, что беспилотники зафиксировали в Харьковском районе. Жителей региона просили находиться в укрытиях.

Как сообщалось, утром была объявлена воздушная тревога. В областях была угроза атаки беспилотниками.

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