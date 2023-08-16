Россия кроет огнем центр Херсона

Воздушной тревоги у области нет.
Российские оккупационные войска в среду, 16 августа, продолжили обстреливать Херсон. Воздушной тревоги у области нет.
Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"Россияне кроют огнем центр Херсона. Не выходите на улицу!", — подчеркнул Прокудин.
По сообщениям местных Telegram-каналов, взрывы в Херсоне звучат свод утра. Пишут о минометных обстрелах. Официально местные власти не комментировали взрывы в городе.
Напомним, во время обстрела Херсона 13 августа погибла целая семья с младенцем. В результате обстрела погибли два ребенка — 12-летний мальчик и девочка 23 дня.