Россия кроет огнем центр Херсона

Воздушной тревоги у области нет.

Российские оккупационные войска в среду, 16 августа, продолжили обстреливать Херсон. Воздушной тревоги у области нет.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Россияне кроют огнем центр Херсона. Не выходите на улицу!", — подчеркнул Прокудин.

По сообщениям местных Telegram-каналов, взрывы в Херсоне звучат свод утра. Пишут о минометных обстрелах. Официально местные власти не комментировали взрывы в городе.

Напомним, во время обстрела Херсона 13 августа погибла целая семья с младенцем. В результате обстрела погибли два ребенка — 12-летний мальчик и девочка 23 дня.

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