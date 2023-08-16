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Росія криє вогнем центр Херсона

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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2975
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Росія криє вогнем центр Херсона

Херсон. / Фото: ТСН.ua

Повітряної тривоги в області немає.

Російські окупаційні війська у середу, 16 серпня, продовжили обстрілювати Херсон. Повітряної тривоги в області немає.

 Про це у Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Росіяни криють вогнем центр Херсона. Не виходьте на вулицю!", – наголосив Прокудін.

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів вибухи в Херсоні звучать звід ранку. Пишуть про мінометний обстріл. Офіційно місцева влада не коментувала вибухи у місті.

Нагадаємо, під час обстрілу Херсонщини 13 серпня загинула ціла родина з немовлям. У результаті обстрілу загинули дві дитини — 12-річний хлопчик та дівчинка 23 днів.

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Дата публікації
Перегляди
2975
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