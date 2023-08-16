Росія криє вогнем центр Херсона

Повітряної тривоги в області немає.
Російські окупаційні війська у середу, 16 серпня, продовжили обстрілювати Херсон. Повітряної тривоги в області немає.
Про це у Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Росіяни криють вогнем центр Херсона. Не виходьте на вулицю!", – наголосив Прокудін.
За повідомленнями місцевих Telegram-каналів вибухи в Херсоні звучать звід ранку. Пишуть про мінометний обстріл. Офіційно місцева влада не коментувала вибухи у місті.
Нагадаємо, під час обстрілу Херсонщини 13 серпня загинула ціла родина з немовлям. У результаті обстрілу загинули дві дитини — 12-річний хлопчик та дівчинка 23 днів.