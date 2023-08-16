В Україні знову стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів перебував за 23 км на схід від Ужгорода.

У Закарпатській області у вівторок, 15 серпня, стався землетрус магнітудою 2,2 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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Ззаначається, що епіцентр підземних поштовхів перебував за 23 км на схід від Ужгорода, на глибині 3 км. За даними фахівців, землетрус зафіксували о 16:43.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

Додамо, що останній зареєстрований землетрус в Україні фіксували зовсім нещодавно - 10 серпня із магнітудою 2,4.

Землетрус на Закарпатті. ФОТО: Головний центр спеціального контролю.

Перед цим, 31 липня, в Україні також стався землетрус, також у Закарпатській області.

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