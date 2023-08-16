Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні знову стався землетрус

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
301
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні знову стався землетрус

В Україні зафіксували землетрус / Фото: pixabay.com

Епіцентр підземних поштовхів перебував за 23 км на схід від Ужгорода.

У Закарпатській області у вівторок, 15 серпня, стався землетрус магнітудою 2,2 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю

Ззаначається, що епіцентр підземних поштовхів перебував за 23 км на схід від Ужгорода, на глибині 3 км. За даними фахівців, землетрус зафіксували о 16:43. 

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

Додамо, що останній зареєстрований землетрус в Україні фіксували зовсім нещодавно - 10 серпня із магнітудою 2,4.  

Землетрус на Закарпатті. ФОТО: Головний центр спеціального контролю. / ©
Землетрус на Закарпатті. ФОТО: Головний центр спеціального контролю.

Перед цим, 31 липня, в Україні також стався землетрус, також у Закарпатській області.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
301
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація