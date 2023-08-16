В Україні знову стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів перебував за 23 км на схід від Ужгорода.
У Закарпатській області у вівторок, 15 серпня, стався землетрус магнітудою 2,2 бала за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Ззаначається, що епіцентр підземних поштовхів перебував за 23 км на схід від Ужгорода, на глибині 3 км. За даними фахівців, землетрус зафіксували о 16:43.
За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.
Додамо, що останній зареєстрований землетрус в Україні фіксували зовсім нещодавно - 10 серпня із магнітудою 2,4.
Перед цим, 31 липня, в Україні також стався землетрус, також у Закарпатській області.
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