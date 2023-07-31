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В Україні стався землетрус: що відомо

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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В Україні стався землетрус: що відомо

На Закарпатті стався землетрус / Фото: cxid.info

Землетрус стався біля міста Свалява.

У Закарпатській області 31 липня стався землетрус, магнітудою 2,1 бали за шкалою Ріхтера. Він ледве відчутний та не несе загрози для життя людей. 

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю. 

Землетрус на Закарпатті стався 31 липня о 14:25. Його епіцентр - на відстані 6 кілометрів від міста Сваляви. 

"Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 км. на захід від м. Свалява, Закарпатської області, на глибині 6 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні. 

Таким землетрус не становить небезпеки для життя людей. Останній землетрус у Закарпатській області був зареєстрований 14 квітня 2023 року з магнітудою 3,4 бали. 

Нагадаємо, на Полтавщині 25 липня стався землетрус. Поштовхи магнітудою 2,6 бали за шкалою Ріхтера зафіксували о 21:42. 

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Дата публікації
Перегляди
944
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