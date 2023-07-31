В Украине произошло землетрясение: что известно

Землетрясение произошло возле города Свалява.
В Закарпатской области 31 июля произошло землетрясение, магнитудой 2,1 балла по шкале Рихтера. Оно едва ощутимо и не несет угрозы жизни людей.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Землетрясение в Закарпатье произошло 31 июля в 14:25. Его эпицентр – в 6 километрах от города Свалявы.
"Эпицентр землетрясения находился в 6 км к западу от г. Свалява, Закарпатской области, на глубине 6 км. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах ", – говорится в сообщении.
Таким землетрясение не представляет опасности для жизни людей. Последнее землетрясение в Закарпатской области было зарегистрировано 14 апреля 2023 года с магнитудой 3,4 балла.
Напомним, на Полтавщине 25 июля произошло землетрясение. Толчки магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера зафиксировали в 21:42.
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