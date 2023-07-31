Морпех Михаил Дианов заинтриговал фото с Кевином Костнером, который "приехал" в Украину

В Сети разлетелись слухи, что известный голливудский актер Кевин Костнер приехал в Украину с неожиданным визитом.

О приезде звезды якобы сообщил защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов. На своей странице в Instagram он поделился улыбающейся фотографией вместе, сделанной в Киеве.

"Узнаете?", - подписал фото Дианов.

Кевин Костнер и Михаил Дианов / Фото: instagram.com/dianovmiha

В комментариях пользователи Сети сразу написали о том, что узнали рядом с защитником звезду фильма "Телохранитель". В ответ на догадки подписчиков Дианов также подтвердил, что встретился с Костнером.

Впрочем, позже в комментарии ТСН Дианов опроверг новость о визите актера. Оказалось, что таким образом военный решил разыграть Сеть, а на фото рядом с ним на самом деле его друг, который очень похож на голливудскую звезду.

Кевин Костнер / Фото: Associated Press

Отметим, что Кевин Костнер еще в начале полномасштабной войны поддержал Украину и осудил кровавую политику России.

"То, что происходит сейчас - это катастрофа, это позорно, и я надеюсь, что лидеры во всем мире эволюционируют. К сожалению, им придется эволюционировать прямо сейчас. Им придется отвечать тому, что происходит сейчас, и нам нужно пройти мимо такого типа лидерства", - сказал тогда актер.

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