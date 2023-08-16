В Украине снова произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в 23 км к востоку от Ужгорода.
В Закарпатской области во вторник, 15 августа, произошло землетрясение магнитудой 2,2 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 23 км восточнее Ужгорода, на глубине 3 км. По данным специалистов, землетрясение было зафиксировано в 16:43.
По классификации землетрясений относится к неощутимым.
Добавим, что последнее зарегистрированное землетрясение в Украине фиксировали совсем недавно – 10 августа с магнитудой 2,4.
Перед этим, 31 июля, в Украине произошло землетрясение, также в Закарпатской области.
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