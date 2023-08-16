Росіяни вдарили дронами по Одещині: що відомо про влучання

У ніч проти 16 серпня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками один з портів Одеської області. Сталося влучання по одному з портів Дунаю.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками. Основна ціль - портова та зернова інфраструктура на півдні області", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Внаслідок влучань по порту Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. На місці "прильотів"вВиниклі пожежі. Їх вдалося оперативно ліквідувати.

За словами Кіпера, під час цієї нічної атаки минулося загиблих і постраждалих.