Повітряна тривога: в областях є загроза атаки безпілотниками

Зранку 16 серпня під час повітряної тривоги у кількох областях повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Станом на 07:26 сирени лунають у Запорізькій та Дніпропетровські областях. Згодом тривога поширилася на Донеччину і Харківщину. Загроза атаки дронів виникла у Харківській області.

Повітряна тривога станом на 7:26 середи, 16 серпня.

Мапа тривог станом на 07:44 - 16 серпня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі проти 16 серпня сталася повітряна атака на Одеську область. Через атаку ворожих безпілотників в області, за інформацією моніторингових каналів, працювало ППО.

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