Прогноз погоди на 16 серпня: в Україні буде сухо і спекотно

У середу, 16 серпня, в Україні буде суха та спекотна погода. Температура повітря підніметься до 32° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде невелика хмарність. Опадів синоптики не передбачають. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі температура повітря в більшості регіонів України становитиме +15-20°. Лише трошки тепліше у нічну пору буде на півдні - до +23°. Вдень в областях стовпчики термометрів покажуть 27-32° тепла. В Карпатах вночі синоптики прогнозують +10-15°, вдень - 20-25° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 15 серпня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У середу в столиці та області - невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +15-20°, вдень підніметься до +27-32°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 18-20° тепла, вдень - +30-32°.

Як повідомлялося, в Укргідрометцентрі розповіли - скільки протримається спека та якою буде погода на День Незалежності.

​​​​​​Читайте також: