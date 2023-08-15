Прогноз погоды на 16 августа: в Украине будет сухо и жарко

В среду, 16 августа, в Украине будет сухая и жаркая погода . Температура воздуха поднимется до 32 тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не предполагают. Лишь в Закарпатье и Прикарпатье днем ​​местами небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха в большинстве регионов будет составлять +15-20°. Лишь немножко теплее в ночные часы будет на юге — до +23°. Днем в областях Столбики термометров покажут 27-32° тепла. В Карпатах ночью синоптики прогнозируют +10-15 °, днем ​​- 20-25 ° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 15 августа. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В среду в столице и области – небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +15-20 °, днем ​​поднимется до +27-32 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут 18-20° тепла, днем ​​– +30-32°.

Как сообщалось, в Укргидрометцентре рассказали — сколько продержится жара и какова погода на День Независимости.

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