Прогноз погоды на 16 августа: в Украине будет сухо и жарко

В Карпатах держится прохлада.
В среду, 16 августа, в Украине будет сухая и жаркая погода . Температура воздуха поднимется до 32 тепла.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В регионах будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не предполагают. Лишь в Закарпатье и Прикарпатье днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Ночью температура воздуха в большинстве регионов будет составлять +15-20°. Лишь немножко теплее в ночные часы будет на юге — до +23°. Днем в областях Столбики термометров покажут 27-32° тепла. В Карпатах ночью синоптики прогнозируют +10-15 °, днем - 20-25 ° тепла.
Погода в Киеве
В среду в столице и области – небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха в Киевской области ночью составит +15-20 °, днем поднимется до +27-32 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут 18-20° тепла, днем – +30-32°.
Как сообщалось, в Укргидрометцентре рассказали — сколько продержится жара и какова погода на День Независимости.