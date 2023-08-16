Минобороны РФ снова "мерещится" беспилотная атака "киевского режима"

Мол, около 5.00 по московскому времени "прекращена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами" по объектам на территории Калужской области.

Об этом заявили в министерстве обороны России.

"Русскими средствами ПВО" все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены. Разрушений и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним, в российский танкер неподалеку от Керченского пролива врезался дрон.