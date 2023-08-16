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Минобороны РФ снова "мерещится" беспилотная атака "киевского режима"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
367
Время на прочтение
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Минобороны РФ снова "мерещится" беспилотная атака "киевского режима"

Россия продолжает обвинять Украину в атаках / Фото: ТСН.ua

Российские власти снова увидели что-то.

Мол, около 5.00 по московскому времени "прекращена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами" по объектам на территории Калужской области.

Об этом заявили в министерстве обороны России.

"Русскими средствами ПВО" все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены. Разрушений и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним, в российский танкер неподалеку от Керченского пролива врезался дрон.

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Дата публикации
Просмотры
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