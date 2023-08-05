Дрон врезался в танкер недалеко от Керченского пролива — рос"СМИ"

Продолжается тревожная ночь для окупантов и коллаборантов в Крыму.

Близкий к Росморречфлоту источник сообщает, что морской дрон врезался в танкер в 30 милях от Керченского пролива.

Об этом говорится в сообщении паблика "Крымский канал" в социальных сетях.

Пока официального подтверждения этой информации пока нет.

В пабликах распространяют информацию о российском танкере, который был спущен на воду в 2014 году. Он перевозит нефть под российским флагом.

"Коллеги, крымская "власть" не отвечает за Керченский пролив и якорные стоянки. Мы не можем комментировать ситуацию в Черном море и проливе. Спасибо за понимание", — открещиваются коллаборанты от вопросов об атаке дрона на танкер.

По предварительной информации танкер, по которому, вероятно, удар нанес водный дрон, доставлял авиационное топливо из Крыма в Сирию, за что США его включило в санкционный список.

Ранее сообщалось, что в районе Крымского моста раздались взрывы.