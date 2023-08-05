Дрон врезался в танкер недалеко от Керченского пролива — рос"СМИ"

Продолжается тревожная ночь для окупантов и коллаборантов в Крыму.
Близкий к Росморречфлоту источник сообщает, что морской дрон врезался в танкер в 30 милях от Керченского пролива.
Об этом говорится в сообщении паблика "Крымский канал" в социальных сетях.
Пока официального подтверждения этой информации пока нет.
В пабликах распространяют информацию о российском танкере, который был спущен на воду в 2014 году. Он перевозит нефть под российским флагом.
"Коллеги, крымская "власть" не отвечает за Керченский пролив и якорные стоянки. Мы не можем комментировать ситуацию в Черном море и проливе. Спасибо за понимание", — открещиваются коллаборанты от вопросов об атаке дрона на танкер.
По предварительной информации танкер, по которому, вероятно, удар нанес водный дрон, доставлял авиационное топливо из Крыма в Сирию, за что США его включило в санкционный список.
Ранее сообщалось, что в районе Крымского моста раздались взрывы.
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