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Дрон врізався в танкер неподалік Керченської протоки - рос"ЗМІ"

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Дрон врізався в танкер неподалік Керченської протоки - рос"ЗМІ"

Попередньо уражено російський танкер SIG / Фото: ТСН.ua

Триває тривожна ніч для окупантів та колаборантів у Криму.

Близьке до Росморрічфлоту джерело повідомляє, що морський дрон врізався в танкер на відстані 30 миль від Керченської протоки.

Про це йдеться у повідомленні у пабліку "Кримський канал" у соціальних мережах.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. 

У пабліках поширюють інформацію, що йдеться про російський танкер, який був спущений на воду у 2014 році. Він перевозить нафту під російським прапором. 

"Колеги, кримська "влада "не відповідає за Керченську протоку та якірні стоянки. Ми не можемо коментувати ситуацію в Чорному морі та протоці. Дякую за розуміння", - відхрещуються колаборанти від запитань про атаку дрона на танкер.

За попередньою інформацією танкер,  по якому ймовірно удар завдав водний дрон, доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що США його включило до санкційного списку.

Раніше повідомлялося, що у районі Кримського мосту пролунали вибухи. 

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Дата публікації
Перегляди
1526
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