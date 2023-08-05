В районе Крымского моста раздались взрывы – соцсети

Началась тревожная ночь для россиян.
Около полуночи в ночь на 5 августа 2023 года в районе Крымского моста раздались звуки взрывов.
Сообщается о минимум трех взрывах – утверждают очевидцы в соцсетях.
Освещение на нем выключено – говорится в сообщениях в социальных сетях, выезды и заезды перекрыты.
Также распространяется видео, что якобы "бойцы ВС РФ прямо сейчас отражают атаку беспилотников на Крымском мосту".
Тем временем: в районе Крымского моста произошел взрыв и начался пожар, заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
А вот "советник главы" Крыма Олег Крючков заявил, что не может подтвердить информацию о взрывах. "Просим не нагнетать. Работают все службы", — говорится в сообщении.
"Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту. О причинах перекрытия движения речь не идет" — пишут рос"СМИ".
Людей якобы эвакуируют, а для отражения атаки подняты истребители — сообщают коллаборанты в Крыму в социальных сетях.
Керченский мост дополнительно огородили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями – на случай новых попыток теракта. Однако использование таких заграждений из моря – идея не нова.
Тем временем рос"СМИ" продолжают "успокаивать" местное население: "громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится".
Военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ сообщает, что военнослужащие армии России в Крыму в повышенной готовности. Особенно Севастополь.
Российская пропаганда активно работает. "Три надводных дрона уничтожены в Керченском проливе", сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. "Массированная атака со стороны Украины продолжается", - добавил он.
"Уничтожение вражеских надводных дронов и БПЛА продвигается успешно", - подчеркнул Рогов.
Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые признал, что за подрывом на Крымском мосту стоит его спецслужба.
Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что подрыв Крымского моста – важнейшая задача для ВСУ.
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