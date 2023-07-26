Глава СБУ впервые признал причастность к подрыву Крымского моста

СБУ и дальше будет делать все возможное, чтобы нанести максимальное поражение врагу и освободить украинскую землю от захватчиков.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые признал, что за подрывом на Крымском мосту стоит его спецслужба.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Он отметил, что сотрудники службы с первых дней войны делают все возможное, чтобы нанести максимальное поражение врагу и освободить украинскую землю от захватчиков.

"Разрушение Крымского моста — это одна из наших реализаций", — отметил глава СБУ.

Малюк поблагодарил сотрудников СБУ за работу и пожелал, чтобы количество их боевых выходов соответствовало количеству возвращений на места дислокации.

Кроме того, глава СБУ представил марку, которую посвятили деятельности спецслужбы и ее вклада в защиту страны.

"Убежден, что уникальные спецоперации, проводимые СБУ, станут сюжетами для новых марок", — добавил Малюк.

Напомним, ранее сообщалось, что повторная удачная атака по Крымскому мосту стала "унизительным ударом" по Кремлю.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Олег Жданов заявил, что подрыв Крымского моста – важнейшая задача для ВСУ.

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