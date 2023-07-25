Украина продолжит удары по Крымскому мосту: Резников объяснил тактику

Министр отметил, что "это нормальная тактика – разрушать логистические линии своего врага".

Украина продолжит наносить удары в оккупированном Крыму и атаковать Крымский мост, заявил министр обороны Алексей Резников.

Об этом Резников рассказал в интервью CNN.

Министр обороны пояснил, что украинские атаки по врагу в Крыму снизят его способность воевать.

"Все эти цели являются официальными, потому что это уменьшит их (оккупантов – ред.) способность воевать против нас и поможет спасти жизнь украинцев", – пояснил Резников.

Он также ответил на вопрос, является ли целью Украины окончательный вывод из строя Крымского моста.

"Это нормальная тактика – разрушать логистические линии своего врага, чтобы остановить возможности получить больше боеприпасов, больше топлива, еды и т.д. Вот почему мы будем использовать эту тактику против них", – отметил министр.

Напомним, 17 июля на Крымском мосту произошло несколько взрывов, в результате чего там произошли существенные повреждения. Украина не подтвердила и не опровергла свою причастность к инциденту. Однако через несколько дней советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крым – юрисдикция Украины, временно оккупированная территория, поэтому все, что там происходит в рамках действий государства – делается в правовом поле.

А сам президент Владимир Зеленский объявил, что Крымский мост – законная цель для Украины, которая должна быть нейтрализована.

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