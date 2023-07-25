Курс валют на 25 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро и злотый немного подешевели.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 25 июля. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. В сутки евро снизился на 8 коп. Злотый упал на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,58 грн (-8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,12 грн (-1 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 36,70 грн. Покупают за 37,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,80 грн. Продают по 41,70 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,55 – 37,15 грн

"Ощадбанк" – 36,60 – 37,55 грн

"Укрэксимбанк" – 36,70 – 37,50 грн

"Райффайзен" – 36,70 – 37,50 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,60 – 41,60 грн

"Ощадбанк" – 40,80 – 41,90 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,90 грн

"Райффайзен" – 41,00 – 42,20 грн

ПУМБ – 41,00 – 42,00 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,40 – 9,40 грн

"Сбербанк" — 9,00 — 9,45 грн

"Укрэксимбанк" – 8,50 – 9,50 грн

ПУМБ – 9,00 – 9,50 грн

Напомним, с 1 августа некоторых переселенцев в Украине лишат выплат. Выехавшие из страны больше не будут получать помощь от государства.

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