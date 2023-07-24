Некоторых переселенцев в Украине лишат выплат: кто в зоне риска

Выехавшие из страны больше не будут получать помощь от государства.

С 1 августа украинцев, находящихся за границей, лишат выплаты от государства.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона.

"Если человек находится за границей длительный период, где выбрал место безопасного проживания, то с 1 августа такому лицу не будет производиться выплата", — сказала Марчак.

Она также отметила, что некоторые граждане, получившие статус ВПЛ, однако уехавшие за границу, получают денежную помощь от двух государств. Таким украинцам отменят выплаты Украины.

Также денежную помощь прекратят выплачивать ВПЛ, вернувшиеся на постоянное место жительства. В то время как ВПЛ, которые временно вернулись в свои дома для решения своих дел, а затем вернулись в безопасный регион, такие люди продолжают считаться ВПЛ.

Ранее стало известно, что с 1 августа 2023 года в Украине заработают новации по выплатам для внутренне перемещенных лиц. В рамках изменений финансовая помощь ВПЛ будет назначаться на полгода.

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