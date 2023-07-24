Игнат объяснил главные отличия ракет Х-32 и Х-22.

Ракета Х-32 – это модернизированная версия Х-22, которую поставили на вооружение 2016 года в России.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, россияне сделали ее дальность большей и точность, пожалуй, выше, чем у старой советской, неточной разрушительной Х-22.

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"А так, в целом – это модернизированная версия Х-22. Вопрос, сколько их удалось изготовить. Но то, что их уже применяли, это точно", — подчеркнул Игнат.

Напомним, страна-террористка Россия модернизировала ракеты Х-22 и "Оникс" и возобновила использование комплексов "Бал", "Бастион".

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