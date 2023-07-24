Россия атакует: как прошла ночь в регионах Украины

Оккупанты обстреливают Украину и днем, и ночью.

Прошедшие сутки во многих регионах были с обстрелами.

Ситуация в регионах по состоянию на 24 июля, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 3 обстрела (20 взрывов).

Семеновская громада Новгород-Северского района – из минометов.

Новгород-Сиверская громада – из артиллерии. Без жертв.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 4 обстрела, зафиксировано 8 взрывов.



Вчера в течение дня враг совершил 13 обстрелов пограничья. Зафиксировано 56 взрывов.

Обстреляны 12 населенных пунктов в шести территориальных громадах области.

Днепропетровщина: вчера россияне из РСЗО ударили по Великомихайловской громаде. По Марганецкой применили тяжелую артиллерию. За медицинской помощью с легкими ранениями обратился один человек. Направлял враг на Никопольский район и БПЛА. Но защитники неба успешно его приземлили.

Вчера поздно вечером враг ударил по Мировской громаде Никопольского района. Применил тяжелую артиллерию. Обошлось без погибших и раненых.

Запорожская область: за минувшие сутки зафиксировано 88 обстрелов по 17 населенным пунктам области. 86 артиллерийские удары пришлись по Гуляйполю, Волшебному, Красному, Малиновке, Малой Токмачке, Белогорью, Степногорску, Степному и другим прифронтовым селам. Также военные России попали из БПЛА по Новоандреевке и обстреляли из РСЗО Новодаровку.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района, Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковского района, Бударки и Гатище Чугуевского района.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кучеровки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Фиголовке, Берестову, Новомлинску, Двухлетней и Кисловке.

Вчера в результате удара управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 по с. Кучеривка Купянского района повреждено не менее 13 частных жилых домов, хозяйственные постройки. Ранения получила женщина 70 лет.

В с. Петропавловка Купянского района в результате удара повреждены 2 частных дома.

В с. Чернещина Изюмского района повреждены здания агрофирмы.

Поздним вечером из РСЗО враг обстрелял г. Купянск, поврежден частный дом, без пострадавших.

Луганщина: на Кременщине, Сватовщине наши Силы обороны отражают попытки врага улучшить свое положение. Трудные бои идут на нескольких участках фронта. Противник ведет обстрелы деревень. Страдают Невское, Белогоровка. Авиационные удары россияне нанесли по Серебрянскому лесничеству. За сутки противник совершил 152 обстрела (737 снарядов).

Донетчина: за сутки враг совершил 7 обстрелов в сутки. Поврежден жилой дом, дом культуры, служебный автомобиль ГСЧС, волонтерский пожарный автомобиль, 2 гражданских автомобиля, прицеп, генератор, магазин. Данные о последствиях уточняются.

Одесская область: оккупанты в очередной раз атаковали этой ночью область. В этот раз под прицелом портовая инфраструктура г. Дунай. Четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три дрона уничтожили наши силы ПВО.

В результате ночной атаки шесть пострадавших людей. В больницу области госпитализировали четырех раненых, один из которых – в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Врачам удалось стабилизировать пациента. Остальные трое — с легкими осколочными ранениями и ушибами тела. Всем была оказана медицинская помощь в полном объеме.

Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений поднялся уже ликвидированный пожар.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 58 обстрелов (325 снарядов), из них по г. Херсон — 2 обстрела (10 снарядов). Врагом попали в районы 24 населенных пункта области.

К вечеру оккупанты ударили по Одрадокаменке. Попали по жилой застройке. Ранения получила 70-летняя женщина. Пострадавшая доставлена в больницу. У нее огнестрельные ранения грудной клетки, ноги. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Ранее Генштаб сообщил, что противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.