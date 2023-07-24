Диктатор утверждает, что в страны Африки поступило всего якобы 3% экспортируемых из Украины грузов с продовольствием.

Президент России Владимир Путин объяснил выход из "зернового соглашения" тем, что оно якобы не оправдало гуманитарного назначения по снижению рисков голода в самых бедных странах Африки, Азии и Латинской Америки.

Об этом российский диктатор написал в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", опубликованной Кремлем.

В статье Путина говорится, что в 2022 году Россия якобы обязалась содействовать реализации Черноморской зерновой инициативы, направленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь самым бедным странам Африки, Азии и Латинской Америки.

При этом глава Кремля утверждает, что "зерновое соглашение" якобы "бесстыдно использовали исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, который вывозил и перепродавал зерно из Украины".

По словам Путина, за почти год в рамках "соглашения" в такие страны как Эфиопия, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан поступило якобы менее 3% экспортируемых из Украины грузов с продовольствием. В то же время, утверждает президент РФ, более 70% грузов якобы поступили в страны с высоким и более высоким по среднему уровням доходов, в том числе – ЕС.

Кроме того, диктатор пожаловался на невыполнение "ни одного из условий "соглашения" о выводе из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки.

"С учетом всех этих фактов продление "зернового соглашения", которое не оправдало своего гуманитарного назначения, потеряло смысл. Мы возразили против дальнейшего продления "соглашения" – с 18 июля его реализация была завершена", – говорится в статье Путина.

В то же время, он отметил, что страна-агрессор способна "заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе".

Выход России из "зернового соглашения" и развитие ситуации после этого

В Кремле объявили о выходе из "зернового соглашения" 17 июля, после чего российские оккупанты начали ежедневно атаковать украинские порты, в том числе зерновую инфраструктуру. Как сообщили в украинской разведке, из-за выхода РФ из "зернового соглашения" больше всего пострадают страны Африки и Азии.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что государство "ищет выход", чтобы разблокировать работу "зернового коридора".

В то же время, Россия выдвинула семь требований для разблокирования "зернового соглашения". В частности, речь идет об отмене санкций против российских банков, подключении к системе SWIFT, возобновлении поставок запчастей и т.д.

Отметим, что постпред Китая в ООН Ген Шуан призвал Россию как можно быстрее возобновить "зерновое соглашение", чтобы "обеспечить международную продовольственную безопасность".

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