"Исследовательские работы": эксперт оценил атаку беспилотников на Москву

Атака на Москву не сильно повлияла на врага, но моральный эффект от удара в самом сердце столицы РФ достаточно чувствителен.

Об этом заявил эксперт Сергей Грабский.

"Мы сейчас проводим серию "исследовательских работ", насколько может быть эффективным такое оружие. Как видите, такое оружие становится все более эффективным. Во-вторых, мы видим, какая неэффективна система противовоздушной обороны противника, потому что они не могут предотвратить такие удары. Это нам дает возможность наращивать такие удары.

Сказать, что они сильно повлияют на морально-психологическое состояние противника – вряд ли. Но это вносит определенную неуверенность и страх в население Москвы как столицы государства-агрессора, а для нас чрезвычайно важно продолжать развивать эту работу, создавать более мощные средства поражения и наносить более чувственные удары по противнику. Мы с вами на определенной стадии разработок и проведения сделок нашими подразделениями. На врага оно не сильно пока влияет, но моральный эффект от удара в самом сердце Москвы достаточно чувствителен.

Надо отдавать себе отчет – система противовоздушной обороны РФ базируется на принципах советской системы ПВО, когда такое понятие, как ударный дрон, просто не существовало, поэтому в данном случае эти системы оказались беспомощными. Мы в результате очень тяжелых потерь получили возможность создать систему, позволяющую достаточно эффективно бороться с дронами. Противник может теперь полагаться исключительно на средства радиоэлектронной борьбы. Эти дроны попали в дома и взорвались, то есть вряд ли они были подавлены, они просто не долетели до объектов. Возможно, это техническая погрешность", – сказал он.

Напомним, сегодня Москву атаковали беспилотники. Ведомство Сергея Шойгу подтвердило факт атаки дронов на Москву и обвинило Украину в "теракте". Беспилотники якобы были подавлены системами РЭБ, а серьезных разрушений якобы нет.

По мнению специалистов, один из беспилотников упал возле комплекса Министерства обороны РФ и, возможно, немного повредил одну из его построек.